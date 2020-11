Iva Zanicchi, supera il Covid ma una tragedia la sconvolge per sempre

Iva Zanicchi, dopo la malattia e il ricovero in ospedale soffre ancora. Per lei arriva un grave lutto che la colpisce in modo forte

Iva Zanicchi dopo la sofferenza per via del Covid, deve affrontare un’altra pagina difficile della sua vita. Il virus l’ha colpita in modo forte. Prima l’isolamento e le cure a casa, poi in ospedale.

Lei, come molti altri dello spettacolo, in questa seconda ondata della pandemia, ha fatto i conti con la malattia che non ha risparmia i vip. Dalla coppia Ilary-Totti a Carlo Conti, da Gerry Scotti fino a Iva Zanicchi. La cantante, di recente risultata negativa, non ha nascosto le difficoltà fisiche della ripresa, così come la preoccupazione verso i suoi cari, ancora positivi.

“Ho preso a sberle il Covid, ma son distrutta – ha raccontato Iva a Libero Quotidiano – Sono qui a casa, della famiglia sono l’unica che è tornata negativa”. E la sua apprensione era più che fondata. Oggi Iva Zanicchi ha dovuto dire addio a suo fratello Antonio. Lo ha annunciato poco fa su Instagram. La causa della morte sembra proprio essere il coronavirus, la malattia che l’Aquila di Ligonchio ha sconfitto a differenza del suo caro.

Iva Zanicchi, l’addio a suo fratello Antonio

Una foto che li ritrae insieme, abbracciati e sereni, e una frase semplice ma di grande amore e sofferenza. “Ciao fratello mio, ti ho amato come un figlio”, queste le parole che Iva Zanicchi ha usato su Instagram per salutare il suo caro.

Era stata proprio la cantante a spiegare che il Covid-19 aveva colpito tutta la sua famiglia. Alla Stampa aveva detto: “il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti alla cresima del nipote di mia sorella”. Era stata proprio lei ad ammettere di essere preoccupata per i suoi fratelli, ancora positivi, soprattutto per Antonio, ancora ricoverato e cardiopatico.

E nell’intervista a Libero la canatnte ha raccontato anche come per lei è stato fondamentale l’intervento di Alessandro Politi de Le Iene che l’aveva chiamata per lavoro e si era accorto che non parlava bene.

Ha insistito molto che la cantante andasse in ospedale per fare una tac: “Sei come una mamma, ti ho fissato un appuntamento” le aveva detto e alla fine aveva ragione. L’Aquila di Ligonchio ha ammesso: “Mi ha salvato la vita”.

