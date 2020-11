Justine Mattera, outfit elegante e bellezza mozzafiato: che classe – FOTO

Justine Mattera ha fatto impazzire i suoi fan postando una serie di scatti in cui indossa un completo molto elegante e fine: la sua classe è immensa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera è una donna bellissima ed affascinante. La showgirl nata a Rockville è amatissima dal pubblico italiano: dopo aver incantato i telespettatori, la 49enne sta spopolando anche sul web. La classe 1971 è attivissima sui social network: i suoi scatti meravigliosi non passano mai inosservati.

Justine, poco fa, ha deliziato la sua platea condividendo una serie di scatti fantastici. La statunitense naturalizzata italiana indossa un completo molto fine ed elegante e sfodera tutta la sua bellezza.

Justine Mattera, serie di scatti favolosi: che classe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine, nelle ultimissime foto condivise in rete, indossa un completo molto fine dai colori autunnali. Il cappottino a quadroni è particolare e arriva quasi fino ai piedi. In alcune foto, inoltre, vengono mostrate alcune borsette: stando a quanto si legge nella didascalia, la showgirl le sta pubblicizzando e ha anche gentilmente offerto ai suoi follower un codice sconto. L’ultima settimana di novembre è sempre stata particolare: il ‘Black Friday’ non dura più soltanto il venerdì, ma si estende spesso ai giorni seguenti.

Il post ha già raccolto 2000 cuoricini e numerosi commenti. I contenuti dell’italo-americana sono sempre apprezzati dai follower. “Super bella e fashion”, “Sei splendida”, “Che donna meravigliosa”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine, qualche giorno fa, ha mandato in estasi i fan condividendo uno scatto in intimo sbalorditivo, con décolleté in bella mostra.