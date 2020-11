Laura Torrisi malata cronica, grave problema per l’ex di Pieraccioni

La Torrisi soffre di una malattia da anni e ora dovrà sottoporsi ad una operazione chirurgica

Laura Torrisi parla spesso ai suoi fan sui social e questa volta ha voluto raccontare della sua malattia, che colpisce purtroppo molte donne. Si tratta dell’endometriosi, una malattia cronica che colpisce l’utero e causa dolori e altre conseguenze importanti. Purtroppo l’attrice ha rivelato che dovrà sottoporsi ad una operazione per togliere un fibroma. Doveva essere operata in questi giorni ma vista la situazione di emergenza per il coronavirus, non ci sono posti letto.

La paura di Laura Torrisi di affrontare l’operazione da sola

Nel periodo attuale di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, chi deve recarsi in ospedale per operazioni non gravi deve attendere, questo è quello che è successo all’attrice Laura Torrisi. Si doveva operare per rimuovere un fibroma all’utero ma per mancanza di posti letto, ha dovuto rimandare. Inoltre avrebbe dovuto affrontare il post operatorio e il periodo in ospedale da sola, proprio a causa della pandemia. La cosa più terribile infatti di questo virus, è che tiene lontane le persone non si possono assistere i malati e chi ha bisogno dopo un’operazione.

In diversi servizi televisivi che riguardavo gli ospedali in questo periodo infatti, si vedevano pazienti disperati e soli e infermieri e dottori che cercavano di stargli accanto. Una situazione triste e dolorosa che spaventa l’attrice moltissimo. La Torrisi si è infatti detta impaurita di dover affrontare il tutto da sola. Alcune parole dell’attrice scritte in un post su Instagram:”Mercoledì scorso sarei dovuta entrare in sala operatoria per ripulire un pò di noduli dovuti all’endometrosi, malattia dell’utero cronica di cui soffro da anni e per asportare un grosso fibroma che tenevo sotto controllo ma che durante il lockdown è cresciuto esponenzialmente”.

Aggiunge poi che quando le avevano dato istruzioni per l’operazione la parola ricorrente era sempre SOLA, entrerà sola, uscirà sola e nessuno potrà assisterla. Parole che fanno paura a chiunque perché in un momento così delicato essere soli è la cosa che vorremmo meno in assoluto.

