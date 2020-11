Ludovica Pagani canotta , ma gli slip ci sono ? È magica – Foto

Outfit seducente per Ludovica Pagani, l’influencer poco vestita e adagiata sul divano fa sognare i fan che ne contemplano la bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Momento di relax per Ludovica Pagani, la bellissima influencer immortalata in un momento “intimo”: adagiata su un caldo divano blu, l’outfit funge da contrasto. La camicia da notte in raso sulle tonalità del rosso è davvero un tocco di sensualità che i fan aspettavano in forte trepidazione. La camicia da notte è inoltre arricchita da degli inserti in pizzo proprio sulla scollatura per garantire un effetto vedo non vedo tanto apprezzato dagli uomini e dalle donne. I capelli sono raccolti in un morbido chignon spettinato. La veste cortissima mette in risalto le gambe snelle e toniche della Pagani. Il viso è poco truccato, un’occasione per apprezzarne una bellezza acqua e sapone.

