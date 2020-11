Margherita Vicario, non teme la zona rossa e prepara una sorpresa – FOTO

Che cosa bolle in pentola per la cantante Margherita Vicario? L’ultimo post sui social lascia in attesa i fan che attendono solo di sapere

Margherita Vicario, classe 1988 e romana doc, è cantautrice e attrice del piccolo schermo. Si è laureata all’Accademia Europea d’Arte Drammatica nel 2009 e subito dopo ha iniziato ad ottenere i suoi primi ruoli id diverse fiction e film.

Molte le comparse che Margherita ha fatto sul piccolo schermo, da I Cesaroni 2 (2008), La ladra (2010), Benvenuti a tavola – Nord vs Sud (2012), I Borgia 2 (2013), Amore pensaci tu (2017), Nero a metà (2018) solo per citarne alcuni.

Nel 2014 ha pubblicato il suo primo EP, “Esercizi Preparatori”, e poco dopo il primo album molto apprezzato dal pubblico, “Minimal Musical”. Nel 2019 escono i singoli “Abaué (Morte di un Trap Boy)”, “Mandela” e “Romeo”, nel 2020 “Giubbottino”, “Pincio”, “This Is Love” e “Pina Colada” insieme ad Izi.

Margherita Vicario, “Secondo me vi piacerà assai”

Solo dieci giorni fa il quotidiano Alto Adige titolava un pezzo sulla ripresa delle dirette live streaming nei teatri italiani e protagonista proprio Margherita Vicari che ha aperto l’evento: “ll potere della musica supera anche la pandemia e le band Upload On Tour dai teatri, passano al live streaming. Il primo appuntamento virtuale si terrà oggi 13 novembre, e sarà la cantautrice romana da milioni di ascolti su Youtube e Spotify, Margherita Vicario, ad esibirsi in diretta streaming dal Teatro Sociale di Trento”.

Figlia d’arte del regista Francesco Vicario, nipote dell’attore e regista Marco Vicario e dell’attrice Rossana Podestà, Margherita è seguitissima sui social – Instagram conta 138mila fan, mentre YouTube 27mila – dove propone in tempo reale i suoi nuovi progetti discografici.

“Qui in zona rossa tutto bene. Il fiume Dora regala grandi spunti. Il disco procede. @dade___77 concentratissimo. Secondo me vi piacerà assai” scrive Margherita a corredo dell’ultima foto pubblicata che la vede in casa mentre con Dade procede con la registrazione del nuovo disco. Oltre alle foto anche un video mutato in cui la si vede mentre canta qualcosa che però non vuole ancora far conoscere ai fan.

