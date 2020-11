Maria Pedraza: bella e sensuale, con gli occhi stordisce i follower – Foto

Maria Pedraza. Attrice e ballerina spagnola, diventata famosa per il suo ruolo ne La Casa di Carta, pubblica scatti sorprendenti su Instagram

Giovanissima interprete del panorama dello spettacolo iberico, la meravigliosa Maria Pedraza incanta il suo pubblico on line attraverso scatti sensuali e a tratti sbarazzini sul suo profilo Instagram.

La ragazza, classe 1996, è divenuta famosa a livello globale grazie alla serie tv La Casa di Carta (produzione Netflix). L’opera di Alex Pina, giunta quasi al quinto capitolo, ha avuto un successo inaspettato che ha portato altrettanta gloria ai suoi protagonisti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

Abbiamo potuto vedere in azione Maria Pedraza solamente nelle prime due stagioni. Non era tra gli interpreti facenti parte della banda dei rapinatori dal cuore d’oro che hanno fatto tanto scalpore. Tuttavia, la sua presenza rappresentava un nodo chiave per i piani dell’astuto Professore. Rivestiva i panni di Alison Parker, figlia dell’ambasciatore del Regno Unito, uno degli ostaggi determinanti e meno sacrificabili, perno di tutte le trattative con le forze dell’ordine.

Nonostante le stagioni successive abbiano potuto fare a meno di questo personaggio (essendosi conclusa la prima rapina), La Casa di Carta ha portato tanta fortuna alla Pedraza e non ci riferiamo solo all’ambito lavorativo.

Maria Pedraza. Cosa le ha portato la sua partecipazione a La Casa di Carta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

Galeotto fu il set della serie televisiva spagnola più famosa di tutti i tempi. La Casa di Carta non ha portato a Maria Pedraza solo successo e notorietà ma anche l’amore. Durante la lavorazione della prima stagione ha conosciuto, infatti, Jaime Lorente, interprete del rapinatore Denver.

Nella finzione scenica il giovane ha una storia molto passionale con il personaggio di Mónica Gaztambide (Stoccolma), divenendo il padre adottivo del figlio della donna, Cincinnati. Nella vita reale il suo cuore è solo per Maria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

Molto gelosi della loro vita privata, è raro vederli pubblicare sui loro canali social immagini che li ritraggono insieme. L’ultima risale a due settimane fa, uno scatto n bianco e nero con i loro volti in primo piano.

L’ultima foto postata sulla bacheca di Maria Pedraza vede, invece, solo lei protagonista: occhi verdi che bucano lo schermo, che seducono anche a distanza, impreziositi da un trucco audace, tempestato di glitter.

