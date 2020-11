Michael Jackson, il significato di una delle sue canzoni più tristi

Nell’immenso patrimonio musicale di Michael Jackson sono numerosi i brani dal forte impatto emotivo, ma tra questi uno in particolare spicca per la sua storia

Il re del pop Michael Jackson ha fatto la storia della musica e i suoi brani hanno lasciato un’impronta indelebile. Dai pezzi sulla quale scatenarsi sulla pista da ballo ai più personali ed emotivi, fino a quelli ispirati da storie altrui. Proprio come una delle sue canzoni più tristi, “Little Susie“, contenuta nell’album “HIStory” pubblicato nel 1995. Risulta quasi impossibile ascoltare questo brano senza provare un nodo alla gola. Il pezzo racconta la storia straziante di Susan Condry, bambina di 6 anni, uccisa nel 1972.

Il significato di Little Susie, brano di Michael Jackson

Tratto da una storia vera Michael Jackson ha voluto portare in musica la vicenda drammatica della piccola Susan Condry la cui tragica fine è stata solo il culmine di una breve esistenza fatta di violenze. Nata da genitori problematici ha perso l’unica figura materna, ovvero la sorella, a causa di un incidente. Essere stata affidata al nonno non le ha migliorato la vita e ha continuato a subire traumi fino alla sua morte, avvenuta a causa di un ladro che l’avrebbe trascinata giù per le scale.

Il re del pop è rimasto profondamente colpito dalla sua storia e ha voluto trasformare il suo disgusto e la sua tristezza in musica. Un testo molto crudo che fa riferimento alla vita e alla morte di Susan, soprannominata dall’artista Susie.

Questo brano non è forse tra i più conosciuti di Michael, ma è senza dubbio uno dei più tristi ed emotivi. Per l’argomento trattato, per la composizione musicale e per l’interpretazione dell’artista. Trattenere le lacrime ascoltando “Little Susie” è davvero difficile.

