Miglior trattamento anticellulite: come combattere la buccia d’arancia

Sono molte le donne che si ritrovano a combattere contro la cellulite. Quante volte avrete rinunciato a indossare un vestito solo per l’imbarazzo di mettere in vista i cuscinetti evidenti sulle cosce? Ma bando alle ciance, vediamo insieme qual è il miglior trattamento anticellulite per tentare di risolvere il problema.

La cellulite non è un problema causato dalla quantità di peso. Anche le persone molto magre, infatti, ne possono soffrire. Piuttosto è la genetica ad avere un ruolo fondamentale. Quasi tutte hanno cellulite, ma non disperatevi. Per fortuna ci sono dei rimedi anticellulite molto efficaci. Scopriamoli insieme.

Ridurre la cellulite è possibile. In che modo? Innanzitutto, potete ricorrere a creme e lozioni fatte apposta per ridurre l’adipe in eccesso. Queste creme svolgono un’azione drenante e vanno a stimolare la circolazione.

Rimedi contro la cellulite

Tra i trattamenti topici contro la cellulite più comuni c’è la caffeina, presente sia in creme anticellulite che in lozioni. Questi trattamenti sono in grado di stimolare la lipolisi e apportano dei miglioramenti per quanto concerne il drenaggio linfatico e vascolare.

Il trattamento anticellulite più efficace sembra essere quello in cui gli ingredienti attivi si combinano con le adiposità localizzate. Questi ingredienti non fanno altro che eliminare i grassi, migliorare l’elasticità della pelle, migliorare la circolazione sanguigna e ridurre la ritenzione dei liquidi.

Tra i rimedi più efficaci contro la cellulite ci sono senza dubbio la dieta e lo sporto. Soprattutto se siete sovrappeso, potete buttare giù qualche chilo con una dieta super controllata. Bevete tantissima acqua e assumete tanta frutta e verdure che contengono vitamine e minerali. Dite addio a fumo e alcool e riducete l’uso delle bevande nervine. Ovviamente, evitate anche zuccheri raffinati e dolci di ogni genere.

Miglior trattamento anticellulite: il linfodrenaggio

Tra i trattamenti più efficaci c’è il massaggio, in particolare il linfodrenaggio. Se massaggiate le zone più critiche con la giusta pressione, potete ottenere degli ottimi risultati. Attraverso il massaggio, potete drenare i fluidi in eccesso e ridurre di molto la comparsa della cellulite.

Non basta un massaggio di 5 ovviamente e non di un massaggio con movimenti fatti a caso. Dovete fare dei movimenti in determinate direzioni e usando la giusta pressione. In particolare, il linfodrenaggio prevede movimenti circolari dopo cui bisogna salite gradualmente su altre zone del corpo. Grazie a questo massaggio, si stimola il flusso linfatico, drenando la stagnazione dei liquidi. Questo massaggio solitamente ha un costo di circa 30 euro se fatto da un professionista. Se non volete, potete sempre optare per dei massaggi anticellulite fatti in casa.

Cominciate ad applicare la crema anticellulite dal collo del piede. Passate, poi, alla caviglia facendo dei movimenti circolari. Dalle caviglie al ginocchio e dal ginocchio all’inguine, fate delle compressioni dal basso verso l’alto.

Sfrutta la forza di gravità e mantieni le gambe ad un’altezza superiore rispetto alla testa. Potreste, ad esempio, sdraiarvi a terra e poggiare i piedi sul letto, facendovi fare il massaggio da qualcun altro. Finito il massaggio, bevete una risana drenante. Vedrete che, con il passare del tempo, ci saranno i primi risultati. Provare per credere!

