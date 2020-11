Vincita milionaria con un gratta e vinci da 10 euro: “A momenti sveniva”

Un uomo a Vignola, in provincia di Modena, ha vinto domenica scorsa 2 milioni di euro dopo aver acquistato un gratta e vinci.

Nonostante la pandemia che ha messo in ginocchio il nostro Paese, la dea bendata colpisce ancora. Una vincita milionaria, grazie ad un gratta e vinci da 10 euro, ha permesso ad un fortunato di poter festeggiare. È accaduto a Vignola, comune in provincia di Modena, dove domenica un uomo ha vinto ben 2 milioni di euro dopo aver acquistato un tagliando in una tabaccheria del paese. I gestori hanno raccontato la sorpresa del fortunato che, dopo aver grattato il biglietto, sarebbe rimasto nella tabaccheria incredulo per circa 10 minuti.

Modena, acquista un gratta e vinci da 10 euro e vince 2 milioni: “A momenti sveniva”

Quella che doveva essere una domenica qualunque si è trasformata per un uomo in un giorno da ricordare per sempre. A Vignola, comune del Modenese, un fortunato giocatore ha vinto la bellezza di due milioni di euro grazie ad un gratta e vinci da 10 euro. Il biglietto vincente è stato acquistato in una tabaccheria della piazza centrale, adiacente alla caffetteria Blu Bar, gestita dagli stessi titolari. Sono stati proprio quest’ultimi a raccontare la sorpresa dell’uomo e quei minuti di incredulità successivi alla vincita.

I gestori della tabaccheria hanno spiegato ai microfoni de La Gazzetta di Modena, che il fortunato, un cliente abituale, era entrato nel locale domenica prima di ora di pranzo e dopo aver acquistato un Tutto per tutto da 10 euro era uscito. Pochi minuti più tardi, però, è rientrato tenendo il biglietto in mano e chiedendo una verifica, dal quale è stata confermata la vincita milionaria.

“Era diventato pallido –racconta la titolare-, l’ho visto subito. Ho passato il tagliando nella macchinetta apposita per la convalida e aveva vinto 2 milioni. A momenti sveniva“. Quando gli è stato comunicato, l’uomo non credeva a quanto stesse accadendo ed è rimasto per circa dieci minuti nel bar per capire se tutto fosse vero e che non si trattava di un sogno.

La dea bendata ha deciso di baciare anche un altro fortunato giocatore. Precisamente a Castello d’Annone, in provincia di Asti, dove lunedì sera sono stati vinti 500mila euro grazie ad una cartella della Super Tombola da 5 euro.

