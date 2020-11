Muore giovane 30enne madre di tre figli. Dubbi sulla causa del decesso

Muore giovane madre: si chiamava Laura Hunter la 30enne trovata senza vita all’interno della vasca da bagno lo scorso 5 febbraio. Permangono ombre sulla causa del decesso.

Si chiamava Laura Hunter, la giovane donna 30enne e madre di tre figli che venne trovata morta lo scorso 5 febbraio. All’interno della vasca da bagno di casa, la giovane era già priva di vita. La tragedia si è consumata a Bury, un centro urbano della Grande Manchester, Inghilterra. Sulla causa del decesso sono state formulate nel corso dei mesi numerosi ipotesi, alcune delle quali corroborate da indizi trovati presso la sua abitazione, come alcune pagine scritte dalla donna. Dai tenori duri, forti che lasciavano pensare ad un senso di frustrazione e conflitto interiore. O ancora delle anfetamine rinvenute nella borsetta della donna che facevano pensare a voler tentare nuovamente il suicidio. Quest’ultima ipotesi venne poi smentita dalla biopsia la quale ha evidenziato come la donna fosse morta sul colpo a causa di una miocardite – infiammazione del tessuto muscolare del cuore – e quindi si tratta di un incidente, non programmato dalla donna.

Muore giovane madre, la testimonianza del compagno

Secondo la ricostruzione offerta dal compagno, l’uomo aveva tentato invano di mettersi in contatto con lei dopo una lite avuta giorni prima ma senza ricevere risposta. Recatosi presso l’abitazione l’avrebbe trovata morta nella vasca da bagno, a nulla sono serviti i soccorsi chiamati. Era morta sul colpo. La donna aveva diverse ombre sulla sua vita, in primis l’incidente avuto a 14 anni che le aveva cagionato dei danni sulla gamba, tanto da rischiare di perdere l’arto.

L’incidente le avrebbe fatto perdere la fiducia in sé stessa, alterando anche le relazioni sociali nella vita di tutti i giorni.

