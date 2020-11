Rocío, lady Bova in momenti di dolcezza con la persona più bella – FOTO

Rocío Morales ha pubblicato nuovi scatti intenta a girare alcune scene di una prossima produzione di cui però non vuole svelare nulla

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Continua ad incantare la moglie di Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales, e questa sua simbiosi così forte con il marito le ha fatto raggiungere in poco tempo un seguito di 487mila follower sulla sua pagina Instagram.

LEGGI ANCHE –> Aurora Ramazzotti: “La mia prima volta dopo..”, una rinascita – FOTO

Rocío proprio con il marito è stata recentemente al centro di alcune polemiche riguardo un cortometraggio in cui sono stati protagonisti, dedicato alla regione Calabria, dal titolo “Calabria, terra mia”. Una sorta di spot promozionale per raccontare le bellezze dei quella terra e il cui regista è il conosciuto Gabriele Muccino. Nelle scene Raul Bova interpreta un uomo che porta la sua compagna alla scoperta dei luoghi che lo hanno visto crescere, in un’esaltazione di sapori e odori unica, ma criticato per la “banalità” dei luoghi comuni decritti nel video clip.

Rocío Morales, “Quelle giornate di riprese belle”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Nata a Madrid il 10 giugno 1988, Rocío Muñoz Morales è un’attrice spagnola che ha trovato il successo in Italia recitando al cinema e a teatro, facendosi subito notare per il suo grande talento anche se la sua carriera inizia come ballerina e si fa notare in molte competizioni e programmi televisivi.

“Quando ho incontrato Raoul ero in un momento in cui provavo molto dolore perché uscivo da un rapporto che mi faceva stare male da tempo. La nostra è stata l’unione di due anime che si capiscono. Ci ha legato da subito la fede e l’amore per la natura”, ha raccontato l’attrice a Vanity Fair solo qualche tempo dopo la loro unione.

LEGGI ANCHE –> Wanda Nara si siede per terra, non ha il reggiseno: tutto straborda – Foto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Negli ultimi scatti condivisi sulla sua pagina Instagram la vediamo con una delle sue due figlie seduta nel lungo Tevere fronte Vaticano mentre con la troupe gira alcune scene per un progetto che la stessa Rocío però non vuole svelare. “Quelle giornate di riprese belle, ma stavolta belle vere❤️ (Sono tornata a casa con il cuore pieno di sorrisi) Presto vi dirò!”. La piccola è sempre di spalle mentre lei, con cappotto patch sulle tonalità del rosso e bruciato la abbraccia e le parla in modo affettuoso come solo una mamma sa fare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.