Sabrina Salerno indossa un maglioncino rosso, è bellissima-FOTO

La cantante Sabrina Salerno ha condiviso una foto in cui appare bellissima con indosso un maglioncino rosso

La Salerno ha condiviso una foto su Instagram in cui appare con un maglioncino rosso con scritto “Cortina”. Nostalgia per la montagna che quest’anno con tutte le probabilità non potrebbe saltare. Infatti le vacanze invernali, specialmente sulle piste da sci sono fortemente a rischio per questa stagione a causa dell’emergenza coronavirus. In realtà però la Salerno nelle Instagram stories spiega che non ha nessuna voglia di andare in montagna e festeggiare.

Sabrina Salerno quest’anno non vuole festeggiare il natale o andare in montagna

La cantante nelle Instagram stories parla della questione natale e sci di quest’anno. E a tal proposito sostiene che visto il periodo difficile le interessa poco di andare in montagna o di festeggiare il natale. Solleva più che altro il problema dei bar nelle località montanare, perché se d’estate si era all’aria aperta e non era così essenziale entrare in un bar. Per quanto riguarda la montagna è diverso perché con il freddo, poter entrare a bersi un tè caldo o una cioccolata per scaldarsi è essenziale.

Invece se i bar sono chiusi è difficile affrontare una lunga giornata di sci. La soluzione sarebbe dunque sciare e basta per quanto si può e poi tornare a casa per scaldarsi o in albergo qualora fossero aperti. Una situazione molto poco chiara e in certa, che sicuramente demotiva le persone a trascorrere le vacanze in montagna quest’anno a meno che non si possiede una casa. Ma anche se si ha una casa in ogni caso se i ristoranti, bar e negozi sono chiusi questo rende la permanenza non proprio allegra e piacevole.

Dunque la Salerno quest’anno non andrà in montagna con il dispiacere del marito che a quanto pare è uno sciatore accanito. Per il natale vedremo se la cantante avrà voglia di festeggiare nonostante tutto, ma avendo figli piccoli sicuramente festeggerà.

