Precipita in un vallone mentre raccoglie muschio per il presepe: tragedia sulle Alpi

Tragedia sulle alpi Orobie, dove nella mattinata di ieri un uomo di 64 anni ha perso la vita precipitando in un canale a circa 900 metri di quota. L’incidente si è verificato in località Faie ad Alfaedo di Forcola, in provincia di Sondrio. Stando alle prime ricostruzioni dei soccorsi, intervenuti sul posto, pare che l’uomo sia scivolato sul fogliame per circa 100 metri scontrandosi poi contro alcuni sassi. Impatto molto violento che non ha lasciato scampo al 64enne di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti, oltre ai soccorsi del 118, anche il personale del Soccorso Alpino e del Sagf ed i carabinieri.

Un uomo è deceduto nella giornata di ieri, martedì 24 novembre, sulle alpi Orobie in località Faie ad Alfaedo, frazione di Forcola, piccolo comune in provincia di Sondrio. La vittima è Adriano Varischetti, pensionato 64enne residente a Colorina, che stava raccogliendo del vischio per il suo presepe insieme ad un amico. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Giorno, l’uomo sarebbe scivolato in un vallone, a circa 900 metri di quota, per circa 100 metri prima di impattare contro dei sassi. A lanciare l’allarma sarebbe stato proprio l’amico che ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i volontari del Soccorso Alpino, il personale del Sagf (Scuola alpina della Guardia di Finanza), i Vigili del fuoco ed i sanitari dell’Areu a bordo di un elisoccorso. I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del pensionato, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Intervenuti anche i carabinieri di Ardenno che hanno effettuato i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente costato la vita al 64enne. Gli accertamenti sull’accaduto sono ora coordinati dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Sondrio.

Sconvolta l’intera comunità locale per la morte dell’uomo che, come riferisce Il Giorno, lascia la moglie Tiziana e i due figli Sabrina e Alex.

