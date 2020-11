Stefano D’Orazio, la Rai dedica all’artista una serata speciale

La scomparsa di Stefano D’Orazio ha colpito il mondo della musica e non solo e la Rai ha deciso di dedicargli una prima serata speciale

Lo scorso 6 novembre è scomparso lo storico batterista dei Pooh, Stefano D’Orazio, le cui condizioni di salute sono state tenute nascoste al pubblico per un lungo periodo. Una persona e un artista amato da tutti e che ha lasciato un grande vuoto nella vita dei suoi cari. Sono stati numerosi gli omaggi trasmessi in suo onore ma la Rai ha deciso di dedicargli un’intera serata che sarà intitolata “Ciao Stefano, amico per sempre“. Andrà in onda su Rai1 sabato 5 dicembre e permetterà al pubblico di salutare ancora una volta Stefano, rendendo onore alla sua vita e alla sua carriera.

Speciale Stefano D’Orazio, il programma della serata

Lo speciale sarà costituito da materiale inedito e non. Sarà trasmesso il concerto a San Siro che Stefano, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Riccardo Fogli e Red Canzian tennero nel 2016 per celebrare i cinquant’anni di carriera dei Pooh. Le immagini dello spettacolo saranno affiancate da interviste effettuate a coloro che hanno potuto vivere da vicino la personalità dell’artista. Amici e colleghi lo celebreranno e lo faranno aiutati da immagini inedite e di archivio dove sarà proprio lui a parlare di sé.

Numerosi i ricordi che legano il pubblico al batterista e alcuni di questi saranno vissuti nuovamente in una serata che sarà senza alcun dubbio ricca di emozioni.

La Rai ha pensato di regalare un ultimo saluto all’artista e quale modo migliore se non quello di celebrarlo con la musica e le persone che gli volevano bene. L’appuntamento è per il 5 dicembre in prima serata su Rai1.

