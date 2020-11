Un Posto al Sole anticipazioni 25 novembre: Michele e Vittorio nei guai

Un Posto al Sole anticipazioni 25 novembre: Michele Saviani e Vittorio Del Bue nei guai per la loro trasmissione nella radio. Una puntata ricca di colpi di scena

Giulia Poggi è riuscita a convincere Michele a seguire la sua causa e a dedicarsi al tema dell’inclusione delle minoranze, e Michele si è buttato a capofitto. Lo ha seguito anche Vittorio, sempre più attento a seguire il suo mentore per imparare da lui. Il problema è che finiranno per mettersi in guai seri. La loro trasmissione provoca una fetta di esaltati estremisti, che cominceranno a prendere di mira la radio e i suoi due sventurati rappresentanti.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di questa sera: Niko furioso con Beatrice

La proposta che Beatrice aveva fatto a Niko si è rivelata completamente diversa da quella che aveva previsto. L’avvocato ha scoperto di aver ottenuto un posto allo Studio Leone non per i suoi meriti ma grazie alla raccomandazione di Beatrice. Appena Niko lo scopre, decide di lasciare il lavoro e di cercarne un altro. Riceverà subito un’altra proposta ma non ci è dato sapere da chi arriverà, ma metterà in crisi il suo futuro e quello del figlio di Jimmy.

