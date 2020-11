Uomini e Donne, il triangolo no! Riccardo e Michele litigano per Roberta

A Uomini e Donne, la dama Roberta Di Padua fa perdere la testa a tutti. Nella puntata di oggi, Riccardo e Michele hanno litigato per lei

Un vero e proprio colpo di scena nella puntata odierna di Uomini e Donne: Roberta Di Padua, una delle dame più corteggiate del parterre, è tornata a frequentare Riccardo Guarnieri. I due, in realtà, si sono conosciuti nel programma ben due anni fa, ma all’epoca la relazione non si era conclusa nel migliore dei modi. Il cavaliere, infatti, aveva sedotto e abbandonato Roberta, per poi preferirle Ida Platano.

A distanza di tempo, entrambi si sono dati la possibilità di riprendere questo rapporto. Roberta, tuttavia, ha da poco chiuso la frequentazione con Michele, e tra i due non sembra essersi spenta la fiamma. Proprio quest’ultimo, nella puntata trasmessa oggi, ha avuto qualcosa da ridire a Riccardo.

Roberta Di Padua: la dama contesa da Michele e Riccardo

Maria De Filippi, nella puntata odierna, ha chiamato al centro studio Riccardo e Roberta, fra lo stupore di tutti i presenti. I due, infatti, avrebbero iniziato a risentirsi, per capire se la scintilla che un tempo era scoccata fra di loro possa in qualche modo riaccendersi. Non sono mancati, tuttavia, diverbi fra Riccardo e Michele, il cavaliere con cui la dama ha da poco chiuso una frequentazione.

Il tutto è nato da una battuta di Gianni Sperti, che ha simpaticamente constatato che Riccardo “mangia i carboidrati“. Il cavaliere, in quel momento, stava raccontando di telefonate alquanto lunghe con Roberta, anche oltre le due ore. E proprio le telefonate erano spesso motivo di discussione fra la dama e Michele: quest’ultimo, infatti, non la chiamava mai, utilizzando come pretesto la preparazione atletica a cui si stava sottoponendo, in vista di una gara di fitness.

Riccardo, più di una volta, ha sottolineato alla presentatrice il fatto che, quando c’è interesse nei confronti di una persona, il tempo di chiamarla lo si trova. A quel punto, Michele non ha potuto non reagire, asserendo che la fine del rapporto con Roberta non è imputabile solamente alle sue mancanze, ma anche a quelle della dama.

A fronte dello scambio di battute fra Riccardo e Michele, la presentatrice ha chiesto a Roberta se quest’ultimo le fosse indifferente. La dama, ovviamente, ha risposto che un sentimento non può essere seppellito così in fretta, infatti le è capitato di pensare a Michele in settimana, seppur meno rispetto alle altre volte.

Gianni Sperti è pronto a scommettere che tra Michele e Roberta non sia del tutto finita, ed anche altre persone dello studio sono dello stesso avviso. Non resta che seguire le prossime puntate per scoprire come si evolverà questo “scoppiettante triangolo“!

