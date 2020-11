Vite in fuga, anticipazioni 29 novembre: la verità sull’amante di Claudio

Vite in fuga, anticipazioni 29 novembre: Claudio cerca di dimostrare a Silvia che è innocente, ma lei inizia ad avere dei sospetti.

Prosegue la fuga di Claudio Caruana e sua moglie Silvia Stellati, costretti a lasciare Roma insieme ai figli a seguito di uno scandalo bancario. Accusato di aver rubato un’ingente somma di denaro ed aver poi ucciso l’amico Riccardo, Claudio prova a rifarsi una vita ad Ortisei, sotto il falso nome di Giorgio Marasco. Inizia così l’avventura di Giorgio ed Anna, divisi tra il tentativo di ricominciare a vivere ed un legame con il passato troppo forte per essere spezzato.

Vite in fuga, le anticipazioni del 29 novembre

Dalle anticipazioni di domenica 29 novembre scopriamo che Silvia è scioccata dall’ultima chiamata effettuata. La donna ha telefonato a Gloria, segretaria ed amante del marito, per spingerla a parlare con la polizia ed ammettere che la sera in cui Riccardo è stato ucciso lei e Claudio erano insieme. Peccato che, secondo la donna, la versione data da Claudio sia una menzogna.

Silvia arriverà dunque a sospettare di Claudio a tal punto da portare una pistola con sé. Il marito noterà la reazione sempre più fredda e scostante della moglie e non saprà come agire. Per tentare di scagionarsi chiederà aiuto al vicino di casa Udo, genio dell’informatica affetto da disturbi di personalità. Nel frattempo l’ispettrice Serravalle approderà ad Ortisei. Mentre il cerchio si stringe attorno alla famiglia Caruana, sarà nuovamente il vecchio Casiraghi a salvare la vita ai quattro in fuga.

