Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 26 Novembre

Accadde oggi. Il 26 Novembre è il è il 330º giorno del calendario, quest’anno 331° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 26 Novembre si festeggia Sant’ Alipio lo Stilita, asceta e religioso bizantino. Mancano 35 giorni alla fine dell’anno.

Leggi anche >>> ACCADDE OGGI. I FATTI PIÙ IMPORTANTI NELLA STORIA ACCADUTI IL 24 NOVEMBRE

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1871 – Nasce Don Luigi Sturzo.

1778 – il Capitano James Cook è il primo europeo a scoprire Maui (Isole Hawaii).

1789 – Negli Stati Uniti si celebra per la prima volta la Festa del Ringraziamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ПРОЕКТ “ДОСТУПНЫЕ КНИГИ” (@dostupnaya_kniga)

1865 – Lewis Carroll invia il manoscritto di Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie ad Alice Liddell (la donna che ispirò il racconto).

1917 – Si conclude la prima battaglia del Piave: vittoria degli italiani contro gli austro-tedeschi

1922 – La pellicola Toll of the Sea debutta come primo film ad usare il Technicolor a due toni.

1922 – L’archeologo Howard Carter entra insieme al collega Lord Carnavon per la prima volta nella tomba del faraone Tutankhamon dopo 3.000 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Peanutsitalia (@peanutsitalia)

1922 – Nasce Charles Schulz, fumettista, creatore di Snoopy e dei Peanuts.

1939 – Nasce la cantante Tina Turner.

1942 – Prima del film Casablanca con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.

1948 – Prima macchina Polaroid per avere foto istantanee.

Leggi anche >>> ACCADDE OGGI. I FATTI PIÙ IMPORTANTI NELLA STORIA ACCADUTI IL 24 NOVEMBRE

Accade oggi. I fatti del 26 Novembre dagli anni ’50

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cicciolina Ilona Staller (@cicciolina_official)

1951 – Nasce la pornostar Cicciolina, Ilona Staller.

1958 – Nasce la showgirl Pamela Prati.

1978 – Bill Gates registra il nome Microsoft per la sua società insieme a Paul Allen.

1977 – Interferenza di Vrillon: per alcuni minuti le trasmissioni della tv britannica vengono interrotte da un messaggio in lingua inglese, nel quale si parla di una presunta civiltà aliena

1983 – 6.800 lingotti d’oro vengono rubati dal caveau della Brinks Mat all’Aeroporto di Heathrow.

1991 – Esce l’album “Dangerous” di Michael Jackson.

Leggi anche >>> ACCADDE OGGI. I FATTI PIÙ IMPORTANTI NELLA STORIA ACCADUTI IL 23 NOVEMBRE

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐀𝐝𝐮𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐞𝐬𝐜𝐨 – Rosalinda (@adua.del.vesco)

1994 – Nasce l’attrice Adua Del Vesco.

1998 – Tony Blair è il 1º Primo ministro del Regno Unito a tenere un discorso nel parlamento della Repubblica d’Irlanda

2003 – Ultimo volo di un Concorde.

2004 – In Cina muore, poche ore dopo la nascita, il primo bufalo acquatico clonato. L’animale era nato sano, ma la perdita di troppo sangue a causa del taglio del cordone ombelicale ne ha provocato la morte.

2018 – Muore il regista Bernardo Bertolucci.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.