Adriana Volpe, lo scontro in diretta con Alba Parietti: “Stai dicendo delle banalità”

La conduttrice del programma Ogni mattina, in onda tutti i giorni su TV8, Adriana Volpe ha avuto uno scontro con l’ospite Alba Parietti.

Ogni mattina è il programma in onda su TV8, condotto da Adriana Volpe. Il programma oggi ha avuto come ospite Alba Parietti ed insieme hanno commentato la finale dello show di Rai Uno Ballando con le Stelle e dei momenti critici che vi sono stati durante l’ultima puntata lo scorso sabato. A quanto pare, Alba Parietti – concorrente nel 2017 dello show condotto da Milly Carlucci – avrebbe difeso i concorrenti svelando i ritmi incessanti del programma, le prove continue e le tante ore al giorno da dedicare alle lezioni di ballo con i rispettivi maestri per essere pronti durante il serale. “Ti sottoponi ad allenamenti estenuanti… non c’è mai tregua … Come tutti i reality, fuori sembra una passeggiata ma è veramente faticoso sia sul piano fisico che sul piano psicologico. Bisogna starci dentro “.

Adriana Volpe, l’attacco ad Alba per la risposta non gradita

La padrona di casa, che non avrebbe accettato quanto detto da Alba, parte subito al contrattacco: “Dai stai dicendo delle banalità, mica vi chiedono di operare 5 ore in piedi…andate per divertirvi!” … Tesoro, ma sarà più faticoso magari operare, svegliarsi la mattina, stare otto ore in piedi, operare a cuore aperto, su!”. Sminuendo insomma le parole della Parietti, la quale a sua volta non ci sta e sbotta contro le provocazioni della Volpe: “Questa è una roba populista”.

Insomma, il clima è diventato teso e nessuna delle due pare sia tornata sulla vicenda: sia la Volpe che la Parietti non avrebbero infatti riportato nulla – al momento – sui rispettivi profili social.

