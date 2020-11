Al Bano, parole d’amore per la Lecciso: “Lei è così…”

Il cantante di Cellino San Marco è felice accanto alla soubrette pugliese, con la quale ha ritrovato un’intesa fisica e mentale

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sono di nuovo una coppia. Hanno deciso di darsi un’altra possibilità dopo una lunga separazione. E’ da un anno che sono tornati insieme e stavolta sembra che abbiano ritrovato l’affiatamento dei primi tempi. La complicità, a quanto pare, non è mai svanita. “È una compagna quasi perfetta. Come io sono il compagno quasi perfetto per lei”, ha detto il cantante pugliese al settimanale Intimità. Tuttavia, nonostante un anno e l’affiatamento, il cantante di San Marco non vuole parlare di matrimonio: “È come se fossimo già sposati: il nostro è un matrimonio di intenti. Non sarà mai una carta a dirti che sei innamorato”. Tutti e due hanno già alle spalle il matrimonio: Al Bano è stato sposato per quasi trent’anni con Romina Power, per anni sono stati la coppia icona dell’Italia di un’epoca. A sua volta, Loredana Lecciso è stata sposata per tre anni con l’imprenditore Fabio Cazzato.

Al Bano, tra la Lecciso e Jasmine

Intanto, sotto il profilo lavorativo, venerdì 27 novembre Al Bano Carrisi tornerà in televisione con “The Voice Senior”. Si tratta del nuovo programma di Rai 2 nel quale vestirà i panni di giudice insieme alla figlia Jasmine, che ha 19 anni. “È la prima volta che mia figlia fa parte di uno spettacolo dove lei è una delle protagoniste: la cosa la rende strafelice… penso che con l’aiuto di suo padre, che sarà sempre al suo fianco, tutto andrà alla grande”, ha aggiunto Al Bano al giornale Nuovo.

Intanto, mentre Al bano è concentrato sul lancio della carriera della giovane figlia, la compagna non si lascia sfuggire qualche particolare più piccante della loro storia: Al settimanale “Intimità”, la Lecciso ha detto: “Pandemia? Nulla è cambiato sotto le lenzuola. Viviamo come prima la nostra intimità”.

