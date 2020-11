Alessandro Gassmann e quel messaggio che non tutti hanno digerito – FOTO

Alessandro Gassmann nella bufera social per via di una proposta che non è piaciuta per nulla sul web. Molti insulti per lui

Alessandro Gassmann nella bufera mediatica e social per via del vaccino. L’attore ha lanciato su Twitter una proposta che in molti non hanno affatto gradito e così via con i commenti e anche gli insulti. Il risultato? Una delle tendenze della giornata di ieri. In meno di un’ora il post del figlio d’arte è diventato virale e ha creato un vero polverone, soprattutto dai social.

Una frase chiara, ma che ha fatto molto discutere quella scritta da Gassman. Una proposta da attuare appena il vaccino sarà disponibile: “Una volta fatto il vaccino, darei una tessera che lo testimoni – ha scritto il figlio del celebre Vittorio – Chi non vuole farselo non entra in: ristoranti, bar, cinema, teatri, stadio, negozi, autobus, taxi, treni, e tiene sempre la mascherina… poi vedi che lo fanno”.

Oltre 13 mila cuoricini sotto al suo tweet, quasi 4.500 commenti e una marea di ricondivisioni per l’opinione espressa dall’attore.

Alessandro Gassmann, la sua proposta sul vaccino non piace

Non è piaciuta affatto la proposta di Alessandro Gassman sul vaccino agli utenti del web. La maggior parte dei commenti che sono arrivati al suo tweet non lo appoggiano, anzi. In molti non hanno digerito il suo messaggio in netto contrasto con l’attore.

“Così si chiama dittatura, non democrazia” ha scritto un utente seguito da altri commenti molto simili del tipo: “Un po’ fascistella come dichiarazione! Siamo già allo scontro tra obbligatorietà o meno e non abbiamo ancora i vaccini!”, oppure “Perché non tatuiamo anche un numerino sull’avambraccio?” scrive ironicamente un altro facendo chiaramente riferimento agli atroci fatti del passato.

“Peccato che sia anticostituzionale!” arriva l’eco di uno come tanti altri fino ai commenti anche più volgari e diretti. “Ma lo pagano, è chiaro! Non può essere così stupido, ignorante e nazista” scrive senza peli sulla lingua un altro utente.

Senza poi nominare i commenti dei ‘NoVax’ che hanno insultato pesantemente Alessandro Gassman per la sua proposta. C’è da dire, infine, che c’è anche chi è d’accordo con l’attore.

