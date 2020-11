Alice Basso, total black per la rock mamma veneziana. Solo tulle e tatuaggi – FOTO

Nuovo progetto beauty per Alice Basso che ha lanciato il suo nuovo mascara con un video strepitoso molto apprezzato dai fan

Da circa un mese Alice Basso collabora con il brand Aname Official con cui ha realizzato una piccola capsule collection di anelli con le iniziali logate. Design minimale ma al contempo molto incisivo che la rispecchia molto per le linee pulite che riescono a rendere unico qualsiasi outfit. Come da lei stesso raccontato si tratta di un progetto in cui ha creduto molto anche perché le due sorelle che hanno realizzato il marchio sono due sue carissime amiche dove si è instaurata un’ottima collaborazione lavorativa.

Lei però sponsorizza nelle sue stories moltissimi altri brand, da Banana Beauty, Corbeauty e No Perfect per citare solo gli ultimi segnalati dall’influencer. La vediamo spesso alternarsi tra un’adv e fare la spesa come qualsiasi mamma indaffarata e con due bambini piccoli: Alice è madre di due bambini bellissimi, Brando e il piccolo Morgan avuti entrambi dal compagno deejay Marco Ferrucci.

Alice Basso, classe 1987 è nata a Dolo in provincia di Venezia, e nonostante il piccolo comune in cui risiede si è fatta conoscere molto per la sua allegria e bellezza, la sua pagina Instagram al momento conta 720mila fan che la seguono nelle sue peregrinazioni giornaliere.

Alice Basso, “Non ho dormito dalla felicità”