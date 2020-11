Amadeus dice addio ad un suo programma? Lo sostituisce uno giovane e bello

Amadeus sostituito in un suo storico programma da un giovane molto desiderato ma alle prime armi con la conduzione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Amadeus è uno dei presentatori di punta della Rai. Conduttore di lunga data è anche il direttore artistico del Festival di Sanremo. Dopo il grande successo dello scorso anno è stato riconfermato anche se sulla kermesse canora ci sono ancora tantissimi dubbi per via dell’emergenza sanitaria. Per ora lui però non demorde e si prepara con AmaSanremo per la selezione delle giovani proposte.

E poi lo vediamo ormai da tantissimo tempo tutte le sere, dopo il tg 1 delle 20 con I Soliti Ignoti, gioco amatissimo della rete ammiraglia Rai. Ma c’era un altro programma, di successo, che era legato al volto di Amadeus e che ora pare stia per cambiare conduttore.

Queste le voci che circolano da un po’ di tempo e che danno il marito di Giovanna Civitillo sostituito con un altro uomo, aitante e molto promettente nel campo della conduzione. Di chi si tratta? Di Stefano De Martino, il ballerino che si è fatto conoscere ad Amici di Maria De Filippi ma che in Rai è approdato alla conduzione con Made in Sud e ha stupito piacevolmente tutti. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE –> Magalli fatto fuori dai ‘Fatti vostri’? Un amato conduttore al suo posto

Amadeus sostituito da De Martino, ecco dove

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Non sono confermate ancora le voci che darebbero Stefano De Martino al posto di Amadeus in un apprezzato programma Rai. Si tratterebbe di “Stasera Tutto è possibile”, il programma di Rai 2 che l’ex marito di Belen Rodriguez aveva già condotto nel 2019 con molto favore di pubblico.

Sarà davvero così? Per il momento non ci sono certezze anche se i ben informati parlano di qualcosa di veramente molto fattibile. E se così sarà Amadeus sarà sostituito da un nuovo conduttore, decisamente con meno esperienza di lui ma anche molto più giovane e molto desiderato.

LEGGI ANCHE –> Mattino 5 e le feste di Genovese: la doccia fredda per Federica Panicucci

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Se così sarà Amadeus rimarrà in Rai con i suoi Soliti Ignoti e se si svolgerà con il grande Festival. Un anno non facile per tutti questo ma sicuramente per il conduttore pieno di incognite.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.