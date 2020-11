Amadeus e Giovanna, le lacrime e lo strazio per il grande scomparso – FOTO

Il conduttore Rai, Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo hanno voluto commemorare le gesta del grande campione scomparso ieri

Oggi è una giornata un pò triste per tutto il pianeta. Ci saremmo ormai abituati dall’inizio dell’anno solare, ma questa volta non sarà facile per nessuno dimenticare il più grande di tutti. Un uomo che ha fatto della sua passione, una vera e propria opera d’arte, più grande di “Michelangelo” nel suo mestiere, facendosi così amare da tifosi, avversari e non appassionati di calcio

Il suo nome verrà scolpito nel cuore di tutti, perchè in fondo da oggi, un pò tutti noi saremo Diego Armando Maradona. I tifosi partenopei già hanno fatto girare una petizione firmata da girare agli organi comunali, per intitolargli lo stadio. In Argentina si rispetterà un “silenzio”, lungo ben 3 giorni, per ricordare il “Re”, un mito, divenuto oramai “Leggenda”. Diego era unico in campo ed è per questo che il suo nome non può passare inosservato nel futuro del mondo pallonaro

Amadeus e Giovanna, il saluto al campione di sempre: “ADD1OS”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Immediatamente dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona, dovuta ad un improvviso arresto cardiaco, il mondo intero si stringe attorno al dolore della famiglia e ricorda le sue gesta sui campi di calcio.

Da oggi, il Pibe de Oro sarà “Eterno” per tutti coloro che lo hanno conosciuto e non. A partire dai compagni e colleghi che lo ha affrontato sul campo. Il suo “dirimpettatio” di ruolo, Pelè ha voluto omaggiare il grande campione con un messaggio “strappalacrime”: “Giocheremo nel cielo”.

L’ex fuoriclasse verderoro non è stato il solo a riservargli idolatrie. Anche i personaggi principali del mondo dello spettacolo hanno rispettato il “silenzio” per commemorare la cosiddetta “Leggenda” del calcio, Maradona. Tra questi spicca l’omaggio con foto su Instagram della coppia più amata del mondo della televisione: Amadeus e Giovanna Civitillo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

“⚽️ Per sempre 💙 Leggenda10” si legge sotto al post del grande Diego, in versione calciatore con la maglia del Napoli e una seconda immagine, sullo sfondo, più attuale, mentre porta il “pugno” al petto in segno di patriottismo: “R.I.P. Campione”



