Anna Tatangelo svolta pagina. Nuovo amore in vista per lei: un indizio

Anna Tatangelo, dopo la fine della lunga relazione con il cantante ed ex compagno Gigi D’Alessio, sembra essere andata avanti. Ci lascia un indizio

Anna Tatangelo ha esordito giovanissima, partecipando a soli 15 anni nella categoria Giovani del Festival di Sanremo. E’ arrivata al primo posto con il brano Doppiamente Fragili. Da quel momento in poi per lei è stata un’escalation di fama, successi e popolarità che l’hanno portata ad essere spesso sotto le luci dei riflettori.

Ha contribuito inevitabilmente anche la sua lunga, travagliata e (all’inizio) chiacchieratissima storia con il celebre cantante Gigi D’Alessio. Quando si conobbero nel 2005 Anna era una ragazzina, Gigi un uomo adulto con una famiglia alle spalle. Sposato dal 1980 con Carmela Barbato con cui ha avuto tre figli. L’opinione pubblica gridò allo scandalo.

Fatto sta che la loro relazione è durata più di 15 anni e insieme hanno avuto il piccolo Andrea, nato nel 2010. La coppia aveva già avuto una crisi nel 2017; i primi mesi del 2020, poco prima del lockdown, hanno ufficialmente annunciato la loro separazione.

Anna Tatangelo: quel particolare su Instagram

Nel 2019 Anna Tatangelo si presentò a Sanremo con un brano molto toccante che parlava proprio della crisi con il suo compagno Gigi D’Alessio. Il testo recitava così: ”Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità” ( Le nostre anime nella notte).

Adesso è caccia ai nuovi amori dei due protagonisti. Ad Anna Tatangelo è stato inizialmente attribuito un flirt (poi smentito) con un collega musicista. Si tratta di Daniele Petricca, batterista che ha seguito la cantante di Sora precedentemente durante i suoi tour.

Assodato che si trattasse di un abbaglio, trapela un nuovo indizio. In un post su Instagram la cantante ha scritto in didascalia la frase: “Fammi sorridere”. In mano ha il suo smartphone e il volto decisamente allegro. Chi è l’artefice del buon umore della Tatangelo? In molti se lo stanno chiedendo e hanno notato il particolare. Nel frattempo possiamo godere della bravura e simpatia della cantante nelle prossime puntate dello show televisivo All together now.

