Arisa: la dedica commovente a Diego Armando Maradona – FOTO

A seguito della scomparsa di Diego Armando Maradona, anche la cantante Arisa ha deciso di omaggiare il calciatore argentino con una dolce dedica su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

“Gone too soon” – scrive Arisa nell’ultimo post di Instagram, pubblicando una foto di Diego Armando Maradona intento a palleggiare. Dalla notizia della sua morte, comunicata proprio ieri pomeriggio dai maggiori quotidiani argentini, moltissimi personaggi, famosi e non, hanno detto il loro addio al calciatore, ciascuno con parole cariche di commozione e di tristezza.

Gli utenti non possono che unirsi alla dedica di Arisa, salutando il loro amato “Pibe de Oro”: “Rip Diego“, “Il più Grande di tutti” – commentano sotto il post.

Maradona: tutti i messaggi di addio al campione

Da quando la notizia della morte del campione è comparsa sui giornali, tutti i social sono stati invasi da messaggi di cordoglio e di addio all’ex calciatore argentino. In primis, il club di cui lui ha firmato la storia: il Napoli. Nella serata di ieri, tutta la città si è unita nei luoghi più cari a Maradona, piangendolo ed omaggiandolo come si fa con un vero idolo.

“Ci siamo mossi già stamattina, faremo i primi passi formali per dedicare lo stadio di Napoli a Maradona“: queste le parole del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Lo stadio San Paolo, stando alle sue parole, cambierà nome: si chiamerà “Stadio Diego Armando Maradona”. Nel frattempo, tutti gli altri club calcistici hanno espresso il loro rammarico per la perdita del cantante.

“Eterna leggenda del calcio mondiale. Ciao Diego” – scrive la Roma. Franco Baresi, ai tempi fuoriclasse del Milan, ha voluto esprimere tramite Twitter l’onore di aver potuto competere contro colui che, probabilmente, è stato il più grande calciatore al mondo. “Mi piange il cuore, è stato un onore affrontarti, avevi un cuore grande“: queste le sue parole.

Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha commentato la morte di Maradona definendola una “notizia terribile“. Il “Pibe de Oro” – come sottolineato dal ministro – ha realizzato per i tifosi della sua Napoli dei sogni irripetibili. Lui stesso, originario di Afragola, non può non avvertire profonda tristezza per la perdita incolmabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC Milan (@acmilan)

Il mondo calcistico piange Maradona, e lo stesso fanno i personaggi dello spettacolo. Vincenzo Salemme, in una lettera dedicata al genio del calcio mondiale, scrive così: “Di lei voglio ricordare le lacrime quando venne indegnamente fischiato l’inno della sua nazionale e del suo paese. Di lei voglio ricordare la lealtà verso i compagni di squadra“.

