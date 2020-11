In diretta a “Pomeriggio 5”, la conduttrice Barbara D’Urso annuncia la dolorosissima notizia del giorno: “Ho provato a chiamarlo, ma…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Direttamente dagli studi di “Pomeriggio 5“, la conduttrice partenopea, Barbara D’Urso dà la notizia che sconvolge un intero popolo. Dall’alto della sua esperienza di moderatrice del Gossip, questa volta la nostra “Carmelita” ha aperto il cuore ad una dolorosissima scomparsa. Che non ha nulla a che fare con i pettegolezzi del giorno

Gli ospiti in studio sono rimasti davvero senza parole, non appena è giunta la notizia che quell’uomo, non è più tra noi. Tra chi ha versato lacrime di dolore, chi di immenso dispiacere, tutti all’unisono hanno immediatamente connesso la propria mente ai ricordi più “dolci” della sua vita in Italia.

Grazie alle sue gesta da immensa leggenda del calcio ha fatto innamorare in particolar modo una città intera, quale Napoli, che oggi ha voluto omaggiarlo con ovazione e tributi. Anche Barbara, da buon cuore partenopeo è rimasta molto provata dalla sconvolgente notizia della scomparsa di un idolo, come “Diego Armando Maradona”

LEGGI ANCHE —–> Amadeus e Giovanna, le lacrime e lo strazio per il grande scomparso – FOTO

Barbara D’Urso, l’annuncio in diretta tv: “Ho tentato di intercettarlo, ma…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La morte di Diego Armando Maradona, leggenda del calcio di tutti i tempi è il tema che affligge un pò tutti, tra appassionati di calcio e non. Persino chi lavora nel mondo dello spettacolo, come la più celebre Barbara D’Urso ha voluto dedicare spazio alle lacrime per ricordare il campione argentino, deceduto nel sonno, per arresto cardiorespiratorio

Uno dei primi personaggi a dare notizia della triste scomparsa di Diego è stata proprio lei. Per Barbara, l’esclusiva giunge come un “colpo al cuore”, a freddo e nel mentre la divulga in diretta tv a “Pomeriggio 5” scoppia in un pianto dirotto.

Queste le sue parole che fanno calare un silenzio assordante in studio: “Diego Armando Maradona non c’è più!”. La presentatrice partenopea lo ha appurato direttamente da Cristiana Sinagra, la madre del figlio Diego Armando Junior.

In seguito allo sconvolgente annuncio, Barbara ha tentato di prendersi il merito di un ricongiungimento definitivo con il padre, chiamando di persona il figlio avuto da Sinagra, ma non ha ricevuto alcuna risposta



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Maradona Junior è ricoverato in ospedale e sta combattendo per uscire dall’incubo Covid-19. Secondo alcune indiscrezioni vicine alla sua famiglia, però sembra che abbia espresso il desiderio di partecipare ai funerali del padre in Argentina

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter