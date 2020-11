Bianca Atzei senza veli e tutta scosciata, uno spettacolo mai visto – FOTO

Bianca Atzei la cantante trentatreenne si mostra nel suo profilo più spettacolare, uno scatto da non perdere.

La cantante italiana Bianca Atzei natta sotto il segno dei pesci questa mattina ha ipnotizzato i suoi followers in una posa che porta alla luce il giusto mix tra talento e bellezza. Una voce inimitabile, roca e calda al tempo stesso, è stata una delle protagoniste della scorsa edizione del Festival di Sanremo. E nel corso di questo 2020, l’ex storica del motociclista Max Biaggi, ha esordito il suo nuovo singolo in uscita da mese di luglio “Da domani“. Un brano che è entrato nel cuore di molti ed ha ammaliato i suoi numerosissimi fan.

Bianca: un buongiorno di classe e dalle sfumature vintage

É un gioco di bianchi e neri, ecco lo sfondo dalle caratteristiche vintage che si svela alle spalle della celebre cantante. Un look davvero affascinante, quello sfoggiato nella mattinata di oggi dalla milanese Bianca. Indossa un abitino di pizzo nero con una scollatura a cuore, che lascia intravedere le sue bellissime e luminose gambe. Visti i piedi nudi e la tazza di caffè tra le mani si presume che sia un vero e proprio momento di relax. Naturalezza e carisma, un mix perfetto per conquistare ancor di più l’attenzione dei suoi fan: un buongiorno da batticuore.

Bianca, oltre che per la sua bellezza immacolata, è famosa per la sua carriera nel campo della musica. Da poco è stato pubblicato il suo nuovo singolo e, nelle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, continua ad intervenire anche su questioni sociali. Ieri, in occasione del 25 novembre ha esordito così: “Il corpo di una donna è come un’arpa, un pianoforte a coda. Bellissimo da ammirare e sfiorare con riverenza.”

