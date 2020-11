Cristina Buccino, abito succinto | Mozzafiato | Instagram in tilt – FOTO

Cristina Buccino è a dir poco mozzafiato, con questo abito succinto addosso, nelle due foto pubblicate sul proprio profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Cristina Buccino è una vera e propria star su Instagram. La ragazza, celebre anche per alcune partecipazioni in famosi programmi televisivi, sul social network è certamente tra le influencer più seguite e apprezzate in Italia e non solo. Infatti la showgirl si è fatta notare e conquista sempre nuovi ammiratori anche all’estero anche al di fuori dei confini del nostro Paese.

Ciò non sorprende, visto che le foto sul proprio profilo, costantemente aggiornato con sempre nuovi contenuti, sono una più bella dell’altra. Ogni suo post raggiunge numeri davvero elevati. Stiamo parlando di decine di migliaia di ‘like’ e centinaia di commenti di complimenti.

LEGGI ANCHE —> Laura Pausini chiarisce su Maradona: “Parole travisate, vi spiego cosa penso” – FOTO

Cristina Buccino, fascino da togliere il fiato | Meravigliosa – FOTO