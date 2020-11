Detto Fatto, il programma Rai a rischio chiusura: cosa sta succedendo

Il programma Detto Fatto momentaneamente sospeso dalla programmazione Rai in attesa di scoprire come verrà affrontato il problema nato da un discutibile tutorial

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Il programma pomeridiano di punta di Rai2, Detto Fatto, al centro di un ciclone dopo la diffusione di un servizio che il pubblico, e non solo, non ha gradito. La conduttrice Bianca Guaccero ha infatti presentato l’ennesimo tutorial, come è solita fare in linea con il programma, ma il suo contenuto non è stato apprezzato. “Come fare la spesa in modo sexy“, questo voleva essere ironicamente “insegnato” alle donne. Camminare per le corsie in modo sensuale e prelevare prodotti dagli scaffali in equilibrio sui tacchi.

Come spiegato però dal direttore di Rai2 in un messaggio di scuse “si è sopravvalutata la carica ironica a dispetto di una chiave che è risultata chiaramente offensiva“. Ludovico Di Meo ha poi ribadito che una situazione simile non ricapiterà e che la rete si impegnerà a fare chiarezza sull’accaduto e sulle responsabilità riguardo questa faccenda.

Detto Fatto sospeso in attesa di chiarimenti

L’indignazione che ne è derivata ha portato la Rai alla decisione di sospendere -almeno momentaneamente- il programma in attesa di capire come agire. La registrazione delle puntate non ha infatti dato modo di affrontare immediatamente la situazione, magari con delle scuse ufficiali al pubblico. Per questo motivo si è preferito interrompere la messa in onda. L’amministratore delegato della rete Fabrizio Salimi ha condannato l’episodio definendolo “gravissimo” e sottolineando quanto non abbia a che vedere con lo spirito del Servizio Pubblico e la linea editoriale della Rai.

Il programma di intrattenimento ha probabilmente pensato che un contenuto simile potesse rientrare nei canoni di ironia per cui è famoso. Ma non è stato questo il caso. Soprattutto in un periodo storico in cui mai come prima si cerca di combattere gli stereotipi e riconoscere il valore delle donne indipendentemente dalla loro immagine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Quale sarà il futuro del programma dopo quanto avvenuto? Il pubblico ne saprà sicuramente qualcosa nei giorni a venire.

