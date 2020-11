Eleonora Giorgi: “Io in fin di vita”, il motivo assurdo

L’attrice Eleonora Giorgi si è raccontata ospite a “Oggi è un altro giorno” dove ha parlato di problemi passati che l’hanno portata a un passo dalla morte

Ha voluto parlare a cuore aperto Eleonora Giorgi, ospite nel programma condotto da Serena Bortone “Oggi è un altro giorno“. I temi trattati sono stati i più vari ma due in particolare hanno tenuto banco per l’intera intervista: quello della famiglia e della sua dipendenza dalle droghe. Ha raccontato il rapporto con i propri genitori, una madre difficile e il trauma nello scoprire che il padre avesse un’altra famiglia. Poi l’approccio alle sostanze stupefacenti avvenuto quasi per sbaglio e chi l’ha aiutata a superare il suo problema.

Le difficoltà vissute da Eleonora Giorgi che racconta: “Stavo morendo”

Nonostante il tempo passato si ricorda bene cosa è accaduto la prima volta che ha provato una droga pesante. “C’era una pipa di oppio che le persone si passavano di mano in mano. Io pensavo si trattasse di una cosa indiana invece mi si incrociarono gli occhi e svenni come ipnotizzata“, racconta. Un entusiasmo momentaneo, per poi cadere in un baratro profondo: “L’eroina ti porta alla morte e a contemplare la passione per il nulla. Non è sballo, è morte e io stavo morendo“.

Un forte messaggio lanciato poi al pubblico e a tutti coloro che sentono di essere intrappolati in situazioni più grandi di loro. “Chiedete aiuto“, afferma l’attrice per poi rispondere alla domanda su chi l’ha aiutata a superare questo brutto momento. È stato il suo primo marito, Andrea Rizzoli, che l’ha spinta a liberarsi di questo problema. “In un mese sono riuscita a uscirne e non ne sono più rientrata“, ha dichiarato.

Eleonora Giorgi ha poi continuato parlando del suo presente, della sua serenità e del desiderio di diventare presto nonna.

