Elettra Lamborghini twerka con il suo decolleté, fan ipnotizzati – Foto

Elettra Lamborghini mette tutti ko con il suo balletto molto molto speciale. Davanzale in primo piano e trema tutto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini)

Elettra Lamborghini è tornata in Italia e a Milano. Ce lo ha fatto vedere nelle sue Instagram Stories con un giro in macchina a City Life riprendendo i grattacieli simbolo della nuova e moderna zona del capoluogo lombardo. Poi anche il tampone e l’esito: negativo.

Un condensato di cose ieri quelle condivise dalla regina del twerking che ha anche fatto vedere di aver tagliato nuovamente i suoi capelli, un carré pazzesco che le sta da dio. Elettra si diverte a far vedere come in due soli mesi i suoi capelli siano cresciuti di circa 10 centimetri, sembra molto soddisfatta anche se poco più avanti si mostra un po’ pentita o comunque in dubbio sul suo nuovo taglio.

E poi ancora un’anteprima della sua nuova collezione di abiti. Una tutina leopardata, il mood che la riguarda per via di quel tatuaggio così importante su uno dei fondoschiena più invidiati di sempre. E poi via con lo spettacolo. Quello che l’ereditiera fa manda in tilt il web. Tutti attoniti e bloccati di fronte al suo nuovo twerking. Per vedere di cosa si tratta vai alla pagina successiva.

LEGGI ANCHE –> Eros Ramazzotti, l’addio all’amico che non c’è più – FOTO

Elettra Lamborghini, davanzale bombastico in primo piano: balla tutto