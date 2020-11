Elisabetta Canalis tutta in pelle e tutta stretta, da censura-FOTO

La Canalis pubblica una foto su Instagram con indosso un abito in pelle nere che manda i fan in delirio, è pazzesca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

La Canalis dopo la mini vacanza al freddo, torna nella calda California ed infiamma le strada di Los Angeles con la sua silhouette perfetta in mostra con un abito attillato nero in pelle. Fa pubblicità a un marchio che si chiama Incanto ma qui l’incanto è lei, che appare meravigliosa.

Elisabetta Canalis mamma a tempo pieno e super donna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

La Canalis ha una vita piena, tra sponsorizzazioni su Instagram e lavori come testimonial per brand di abbigliamento. C’è anche la vita da mamma che occupa molto tempo, oltre che alle varie attività fisiche che svolge quotidianamente. Una super mamma bellissima che riesce a conciliare ogni cosa. Nelle sue stories Instagrm è multitask, prima la vediamo alle prese con la spiegazione di un olio ai suoi follower, poi trova il tempo per aiutare un cagnolino ad essere adottato ad Olbia.

Fa uno shooting fotografico per un marchio di abiti e poi riprende la figlia con il loro cane abbracciati con gli stessi vestiti di colori diversi. Inoltre quasi ogni giorno l’ex velina pratica molto sport e yoga, insomma quanto dura una giornata per Elisabetta Canalis per poter fare tutte queste cose. Sempre attiva e sempre sorridente si mostra così ai suoi follower e loro la amano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

A seguirla su Instagram sono milioni di persone infatti sono ben 2,7 milioni i suoi followers. Inoltre ormai ha raggiunto una notorietà anche in America, infatti sotto a un suo video tutorial per make-up si vede il commento di un’attrice famosa che le scrive “bellissima”. Si tratta di Jacqueline Wood, l’attrice che interpreta Steffy Forrester in Beautiful.

