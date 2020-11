Flora Canto si tira su il vestito e mostra tutto, come la prende Brignano? – Foto

Flora Canto bellissima e sexy nell’ultima foto condivisa su Instagram. La compagna dell’attore in versione inedita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

Flora Canto, la bella, simpatica e talentuosa artista, è la compagna del grande Enrico Brignano. I due stanno insieme dal 2014 e da allora non si sono mai separati. Hanno costruito una bella famiglia che nel 2017 si è allargata con la nascita di Martina, la loro piccola.

Flora ha avuto diverse esperienze in televisione prima di diventare la compagna di Brignano. Ha esordito, infatti, come tronista del celebre programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. È salita alle cronache per essere la compagna di Filippo Bisciglia che l’ha però lasciata davanti alle telecamere del Grande Fratello per iniziare un flirt con Simona Salvemini.

Impegnata nello studio di recitazione, ballo e canto, ha esordito al teatro al fianco di un grande nome del nostro spettacolo, Lino Banfi, in un remake del film Vieni Avanti, cretino. Ha partecipato inoltre al film La Coppia dei Campioni, di Giulio Base, lavorando ancora con due grandi come Massimo Boldi e Max Tortora. E poi ha preso parte ad una puntata di Don Matteo e ha condotto Fast and Furious su La 7.

Eccezionali le sue performance lo scorso anno a Tale & Quale Show durante il quale ha mostrato tutta la sua bravura come cantante, ballerina e imitatrice.

LEGGI ANCHE –> Flora Canto posta una FOTO, il commento di Brignano di pura gelosia

Flora Canto, stuzzica e incuriosisce: magica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

Flora Canto ci incuriosisce con il suo ultimo post ed i motivi sono due. Uno per la foto decisamente sexy e molto bella e due per la didascalia che usa.

La foto la ritrae con un fantastico vestito color oro addosso, lungo ed elegante. Le dona molta luce, uno scollo in avanti molto profondo ma non eccessivo. Poi però lei decide di tirarlo su e mostra tutto. Il vestito si alza e le sue bellissime gambe restano scoperte.

Uno scatto audace che incuriosisce appunto come anche la frase che lei usa a corredo della foto. “Coming soon. #newproject Quasi tutto pronto….💫 Buonanotte a tutti🌙”.

LEGGI ANCHE –> Flora Canto ed Enrico Brignano, la paura più grande

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

Cosa ci riserva Flora Canto? Per ora non si sbottona anche se il vestito lo ha alzato e ci ha stuzzicato con la sua frase. E il suo Brigano cosa ne pensa? Per ora tutto tace.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.