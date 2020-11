GF Vip: Enock sta male: “Mi sento soffocare”. Forte il sostegno dei coinquilini

GF Vip: Enock lamenta un forte malessere; “Soffro i luoghi chiusi, mi sento soffocare, voglio uscire”. Forte il sostegno dei coinquilini.

Aria pesante all’interno della casa del Grande Fratello: I concorrenti vip infatti hanno lamentato – chi più e chi meno – delle forti tensioni a causa delle decisione presa dagli autori insieme al padrone di casa, Alfonso Signorini, di prolungare la permanenza all’interno delle quattro mura fino a febbraio 2021 e non al 4 dicembre come da regolamento. Una decisione resa nota ai diretti interessati solo nel corso dell’ultimo serale. Resistere all’interno della casa più spiata d’Italia ha provocato malesseri. Tra questi, quello del fratello di Mario Balotelli. Enock infatti vuole uscire dalla casa perché stare chiusi inizia a far vacillare la sua stabilità mentale: “Soffro i luoghi chiusi, mi sento soffocare, voglio uscire”.

GF Vip, la decisione della Gregoraci

Numerosi i coinquilini che avrebbero deciso di non sottostare a questa novità del reality ed abbandonare la casa il 04 dicembre così per com’era stato ab origine stabilito con la produzione del GF Vip. Tra questi Elisabetta Gregoraci: la showgirl calabrese avrebbe infatti deciso di abbandonare la casa per trascorrere il Natale insieme al figlio, Nathan Falco. “Io ho un bambino che non vedo da 75 giorni. E mio figlio è il podio, deve venire prima di tutto, più di ogni cosa”.

La Gregoraci, convinta sulla sua posizione ha tuttavia invitato il coinquilino Pierpaolo Pretelli a continuare questa esperienza, anche senza di lei: “Mi dispiace non continuare questo viaggio anche con te. Ma tu lo devi fare…”.

