Gigi D’alessio, quando fece cantare “perdere l’amore” a Maradona – VIDEO

Gigi D’Alessio ricorda Maradona. Il re del calcio se n’è andato e ha lasciato un grande vuoto. Cannavaro lo ricorda mentre canta “Perdere l’amore”

Ancora una volta il 2020 ci sta mettendo alla prova e questa volta lo fa portando via un idolo, il re del calcio: ieri ci ha lasciato Diego Armando Maradona. Impossibile dimenticare il suo periodo a Napoli, indimenticabile campione anche della Nazionale Argentina. Il suo Paese ha dichiarato tre giorni di lutto in suo onore. El Pibe de Oro è deceduto per un arresto cardiorespiratorio: Maradona si trovava nella casa di Tigres, quartiere chic di Buenos Aires, dopo essere stato dimesso dalla clinica dov’era stato operato al cervello per un ematoma subdurale. Il web è pieno di post, foto e video dedicati al più grande di tutti i tempi. Tra questi Gigi D’Alessio, Cannavaro, Totti e tanti altri.

Gigi D’Alessio e Maradona: quando cantarono insieme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

“Ancora non riesco a crederci – scrive su Instagram il cantante – Sei stato il più grande di tutti. Quello che hai significato per Napoli, per tutti noi, non si può spiegare, e rimarrà per sempre”. Continua: “Ho avuto il privilegio di esserti amico, ed è una cosa che non dimenticherò mai. – conclude – Maradona è leggenda, Maradona è per sempre. Viva Maradona!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇮🇹Fabio Cannavaro🇮🇹 (@fabiocannavaroofficial)

Su Instagram molti hanno condiviso il video in cui Maradona cantava la canzone di Gigi D’alessio Perdere l’amore. Chi lo ha conosciuto si sente onorato e fortunato, l’addio ad una star del calcio come El Pibe de Oro è difficile da mandare giù.

