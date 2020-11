Gigi D’Alessio, il dolore per la morte del più grande di tutti – FOTO

Anche il cantante Gigi D’Alessio ha fatto sentire la sua voce sulla morte di Diego Maradona, ha pubblicato uno scatto che li vede sorridere insieme

Si tratta di un lutto quello di Maradona che sarà ricordato negli anni per la mole di messaggi e foto che stanno circolando in rete da tutti i tifosi del grande goleador. Se in Argentina sono previsti già tre giorni di lutto nazionale, a Napoli dove il campione ha giocato per diversi anni sono in programma flash mod e manifestazioni di cordoglio per un giocatore che ha riportato in auge l’importanza del calcio giocato e della gioia di una squadra che è diventata famosa a livello mondiale.

Molti i volti dello spettacolo che hanno ricordato il Pibe De Oro, tra questi anche il cantante neo melodico Gigi D’Alessio che gli era amico dagli anni Ottanta. Intervistato da Fanpage, Gigi ha raccontato come si sono conosciuti: “La prima volta l’ho visto da Rosolino e siamo subito diventati amici, a lui piaceva cantare e io lo accompagnavo al pianoforte. Poi ho suonato alla festa del Napoli quando vincemmo lo scudetto“.

Gigi D’Alessio, le strazianti parole su Maradona