Gracia de Torres Vargas: bikini e cactus ed è subito estate -FOTO

Gracia de Torres Vargas, la modella spagnola sui social fa impazzire chiunque la vedi. Il suo fisico è da urlo e il suo sorriso anche

E’ una delle modelle più affermate in Europa, classe 1987, Gracia de Torres Vargas è spagnola d’origine ma da tempo si è trasferita in Italia, dove ha conquistato milioni di italiani soprattutto sui social. La giovane modella si è fatta conoscere partendo dal basso, e oggi è una vera star. Ma è anche una ragazza semplice e spontanea, e forse proprio per questo motivo è così amata su Instagram.

Gracia de Torres Vargas: in bikini è stratosferica