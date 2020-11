Grave lutto per Asia Argento: il messaggio straziante sui social

Grave lutto per Asia Argento, l’attrice ha perso sua madre: lo straziante messaggio sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento)

Asia Argento è un’attrice e regista molto amata e apprezzata dal pubblico italiano. La nativa di Roma ha vinto numerosissimi premi durante la sua immensa carriera, tra cui due David di Donatello per la migliore attrice protagonista. Fin da bambina la figlia del celebre Dario ha preso parte con costanza a film di successo. Nel 2015, Asia decise di abbandonare la carriera d’attrice per dedicarsi esclusivamente a quella da regista.

Questa mattina Asia ha perso sua madre. Daria Nicoldi, attrice e sceneggiatrice ed ex moglie di Dario Argento, è deceduta all’età di 70 anni. La Argento ha usato i social per scrivere un lungo messaggio di cordoglio molto toccante ed emozionante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Diego Armando Maradona, le ultime parole di D10S

Asia Argento, grave lutto: il messaggio toccante sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento)

Asia ha condiviso su Instagram una serie di scatti composta da 7 foto dell’album di famiglia. “Riposa in pace mamma adorata. Ora potrai volare libera con il tuo grande spirito e non soffrire più. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata”: comincia così l’emozionante messaggio scritto nella didascalia.

Daria Nicoldi ha conosciuto il padre di Asia, Dario, sul set di ‘Profondo Rosso’ in cui impersonava Gianna Brezzi. La nativa di Firenze ha preso parte a numerosi progetti del suo ex marito a cavallo tra gli anni ottanta e novanta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Arisa: la dedica commovente a Diego Armando Maradona FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento)

La Argento, qualche settimana fa, mise in rete una fotografia meravigliosa in cui mostrò a tutti il suo fisico asciutto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter