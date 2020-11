Roma, torna a parlare Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, il ragazzo che ha perso la vita 11 anni fa in carcere. Il processo è ancora in corso

Sono trascorsi undici anni da quando Stefano Cucchi, una volta entrato in carcere ha perso la vita. E’ stato un lungo calvario per la vittima ed oggi a distanza di tempo la sorella Ilaria torna a parlare in uno degli ultimi processi che si è tenuto a Roma. Anche durante l’ultima deposizione la donna si è presentata con la gigantografia che ritrae il volto del fratello. “Vorrei che tutti capissero quanto è difficile scattare una foto al cadavere di un proprio fratello – afferma – per dimostrare l’esigenza di mandare avanti qualcosa che avrebbe dovuto andare avanti da sola”.

Ilaria Cucchi: cosa pensa a distanza di anni?

Le sue parole a distanza di anni rimbombano in una stanza del tribunale e toccano ancora una volta chiunque le sente. Imbarazzanti, dolorose e piene di sofferenza. “Quando lo ho visto in obitorio era sotto una teca di vetro. Non ci sono parole per descrivere quello che ho visto – spiega dettagliatamente Ilaria – Era agghiacciante. I segni sul volto erano chiari segni di un pestaggio. Quell’immagine mi ricorda sempre la solitudine di Stefano”. E poi continua: ” Ho allungato la mano per toccarlo ma ha sbattuto contro il vetro. Ma quale essere umano può fare questo a un suo simile? – sottolinea – Come è possibile che in cinque giorni di ospedale gli hanno fatto questo? Mi chiedevo. Era chiaro che era stato pestato”.

Il ricordo di Stefano è ancora vivo in tutti, anche chi non lo conosceva ha potuto capire cosa è realmente accaduto quel lontano 2009.

