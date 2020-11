Justine Mattera continua a far impazzire i suoi fan: la showgirl ha postato uno scatto da capogiro in cui indossa un reggicalze esagerato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera è una showgirl nata a Rockville che vive in Italia dal 1994. Nella sua carriera l’italo-americana ha partecipato al noto reality ‘La Fattoria’, chiudendo al terzo posto; ha preso parte ad alcune pellicole di successo come ‘Alta infedeltà’, ‘Attenti a quei due’ e ‘Go go Tales’; ha recitato in alcune commedie di successo.

Justine è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta 458mila follower. La showgirl ama mettere in mostra il suo corpo super allenato con scatti al limite del proibito. La classe 1971, poco fa, ha messo in rete una foto esagerata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Cristina Buccino, abito succinto| Mozzafiato| Instagram in tilt – FOTO

Justine Mattera, reggicalze da capogiro: che bomba

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine, nell’ultimo scatto condiviso in rete, indossa un reggicalze ad alto contenuto erotico. Le sue gambe incredibili sono in primissimo piano e lo stacco lascia ben poco spazio all’immaginazione. La showgirl è appoggiata alla sedia in modo particolare e ride a crepapelle.

L’immagine non è passato inosservato e ha collezionato in poco tempo 5mila cuoricini. Gli utenti stanno inondando il post di complimenti. “Sei semplicemente luce e meraviglia”, “Sempre incantevole”, “Super Justine”, “Favolosa”, “Meglio tacere”, “Che bella”, si legge.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Laura Pausini chiarisce su Maradona: “Parole travisate, vi spiego cosa penso” – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine, qualche giorno fa, mandò i fan in estasi condividendo una fotografia meravigliosa. Il suo incredibile décolleté era in bella mostra e conquistava letteralmente la scena. Ogni singolo contenuto condiviso sui social dalla bellissima nativa di Rockville non lascia i fan indifferenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.