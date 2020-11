Laura Pausini ha rilasciato un messaggio controcorrente sulla morte di Diego Armando Maradona: la cantante ha voluto in seguito chiarire la sua posizione.

La giornata di ieri sarà ricordata per sempre. Il 25 novembre del 2020, infatti, Diego Armando Maradona è morto a causa di un arresto cardiorespiratorio. Il fuoriclasse argentino è deceduto all’età di 60 anni dopo una vita sregolata ricca di eccessi. Nonostante i suoi tanti problemi extracalcistici, Diego è amatissimo nel mondo intero. I messaggi di cordoglio sui social sono tantissimi e molti club, personaggi famosi, calciatori, e vip hanno postato i loro pensieri sui network. Laura Pausini, invece, ha scritto un messaggio sui social che ha subito sollevato l’ennesimo polverone sulla morte del fuoriclasse ex Napoli. “In Italia fa più notizia l’addio di un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone, ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate. Oggi non sono la notizia più importante di questo paese…nonostante stamattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare”, ha scritto la talentuosa cantante. Le parole della nativa di Faenza non sono passate inosservate e hanno diviso i suoi follower. Da un lato c’è chi la appoggia pienamente, dall’altro c’è chi la critica aspramente. Per questo motivo Laura ha deciso di chiarire la sua posizione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Maradona, la decisione drastica delle figlie. “C’è molta paura…”

Morte Maradona, la posizione di Laura Pausini

Laura, dopo tante polemiche, ha scritto un commento ad alcuni utenti in cui ha precisato la sua posizione. “Travisare le parole è diventato di moda in questo paese”, si legge nello sfogo. La cantante ha spiegato che in Italia non c’è mai spazio per tutte quelle donne che muoiono ogni giorno. Inoltre ha scritto che nelle sue parole di oggi non ha mai detto di sottovalutare la morte di un campione. La sensazione è che nel giorno dei funerali dell’argentino, queste parole non potevano passare inosservate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Maradona, Ciro Ferrara: “L’ho conosciuto come pochi, impossibile non amarlo”

Oggi, per i funerali di Diego Armando Maradona, c’erano in strada circa un milione di persone.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.