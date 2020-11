Travolto dal materiale che stava scaricando: giovane giardiniere muore sul lavoro

Un giardiniere di 30 anni è morto nella mattinata di ieri a Valgreghentino (Lecco), dopo essere stato travolto dal materiale che stava scaricando da un furgone.

Tragedia a Valgreghentino (Lecco), dove ieri mattina un giardiniere di 30 anni ha perso la vita per un incidente sul lavoro. La vittima, stando ad una prima ricostruzione, stava scaricando alcuni macchinari da un mezzo attraverso delle rampe in metallo che, improvvisamente, avrebbero ceduto facendo finire addosso al 30enne il materiale. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, ma per il giovane giardiniere non c’è stato nulla da fare. La dinamica e le cause della tragedia sono ora al vaglio dei carabinieri giunti sul posto per gli accertamenti del caso.

Lecco, incidente sul lavoro: giovane giardiniere muore schiacciato mentre scarica materiale dal furgone

Un ragazzo è morto nella mattinata di ieri, mercoledì 25 novembre, a Valgreghentino, in provincia di Lecco mentre si trovava a lavoro. La vittima è Ugo Gilardi, giardiniere 30enne di Olginate. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de Il Giorno, il giovane stava scaricando del materiale da un furgone, un Mercedes Unimode, quando le rampe utilizzate per lo scarico pare abbiano ceduto. Il giardinieri sarebbe stato, dunque, travolto dallo stesso materiale che stava scaricando.

In pochi minuti presso il luogo della tragedia, in via Enrico Fermi, sono arrivati i soccorsi del 118 ed i vigili del fuoco, ma per il 30enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico, che data la gravità dell’incidente aveva allertato anche l’elisoccorso, non ha potuto far altro che constatare il decesso del giardiniere.

Intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti che adesso dovranno stabilire la dinamica del drammatico incidente costato la vita al giovane 30enne.

Sconvolte le intere comunità di Valgreghentino e Olginate, dove il giardiniere era molto conosciuto. Numerosi i messaggi di cordoglio, anche sui social network, da parte di amici e conoscenti per la famiglia colpita dal terribile lutto.

