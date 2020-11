Magalli fatto fuori dai ‘Fatti vostri’? Un amato conduttore al suo posto

Sembrerebbe che la Rai stia pensando di sostituire lo storico conduttore con un altro più amato dal pubblico. Magalli non ci sta.

Lo storico presentatore de ‘I fatti vostri’, trasmissione in onda dal 1990, potrebbe lasciare la conduzione dopo 15 anni.

Giancarlo Magalli non vorrebbe lasciare il timone della trasmissione che ormai è un po’ come una sua seconda casa ma sembrerebbe che la Rai stia pensando a un sostituto.

Probabilmente l’idea sarebbe quella di rinnovare il programma con un conduttore più amato dal pubblico e più seguito. Infatti oramai prima di valutare lo share di un programma si decide chi ne prenderà parte in base al seguito che il personaggio ha sui social. Instagram è diventato un metro di giudizio per selezionare chi farà parte di una trasmissione e in questo caso il nome in lizza sembra essere uno.

Magalli commenta con risentimento