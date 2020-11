Maradona, il legale: “E’ morto per questo motivo, lo devono dire”

Permangono ombre sulla scomparsa di Diego Armando Maradona. L’ammonimento del legale: “E’ morto per questo motivo, lo devono dire”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diego Maradona (@maradona)

Matias Morla, l’Avvocato di Diego Armando Maradona interviene sulle cause del decesso dell’ex calciatore. La colpa sarebbe dovuta al ritardo dell’Ambulanza nel soccorrere Maradona: “L’ambulanza ha tardato più di mezz’ora ad arrivare, non può passare in silenzio e chiedo che si indaghi su questo”. Parole di rabbia e forte commozione quelle pronunciare dall’Avvocato: “Oggi è un giorno di profondo dolore, tristezza e riflessione. Sento nel mio cuore la perdita di un amico che ho onorato con la mia lealtà e accompagnato fino all’ultimo giorno…” Stando sempre alle dichiarazioni del legale – il cui sfogo su Twitter è diventato subito virale – il suo assistito avrebbe dovuto attendere 12 ore per ricevere le cure necessarie. Un’attesa che si è rivelata fatale.

Maradona, la risposta della sua Napoli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli)

Sul profilo ufficiale Instagram del Napoli, Aurelio De Laurentiis dedica un lunghissimo post a Maradona, pubblicando altresì una foto che li immortala insieme: uno scatto bianco e nero con al centro i due protagonisti e Maradona che tiene tra le mani la maglietta col numero 10. “Caro Diego, lasci una grande testimonianza di che cosa sia un uomo con tutta la sua fragilità, la sua forza, il suo amore totale per la vita e per il prossimo. Un campione unico e irripetibile.” Tantissimi i tifosi che chiedono alla società di prodigarsi per vincere lo scudetto e dedicarlo al grande Diego. La città di Napoli è in fermento per la scomparsa del loro simbolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli)

Il Comune di Napoli vorrebbe cambiare nome allo stadio: da SAN PAOLO di Fuorigrotta in stadio Diego Armando Maradona.

