Matrimonio a prima vista, la grave accusa di Luca a Giorgia (Spoiler)

Giorgia e Luca, protagonisti dell’ultima edizione di Matrimonio a prima vista, si sono già separati. I due però si puntano il dito contro

Si sono sposati nel corso dell’ultima edizione di “Matrimonio a prima vista” e sono anche stati l’unica coppia che sembrava aver resistito oltre tutte le batoste incontrate durante le settimane condotte durante l’esperimento sociale. Dopo appena un mese dalla fine del programma però anche Luca Cantiano e Giorgia Pantini hanno chiesto il divorzio. Lo abbiamo scoperto durante la scorsa puntata dal titolo “Matrimonio a prima vista Italia…E poi” andata in onda su Real Time.

I due si sarebbero allontanati a causa dell’eccessiva gelosia di lei, anche se le versioni che i due ex hanno dato sono decisamente opposte. I rapporti tra i due sono pessimi e non si parlano più, neppure un raffronto di fronte agli esperti in puntata, il ragazzo ha accusato Giorgia di essere cambiata dopo il primo mese insieme ed aver tirato fuori la sua vera natura ossessiva nei confronti dell’ex fidanzata Annalisa.

Intervistata da Fanpage la ragazza ha confessato di aver controllato il cellulare dell’ex marito esasperata dai suoi silenzi: “Luca non mi ha aiutato a capire le dinamiche molto particolari della relazione con Annalisa, ci vuole una persona che ti prenda per mano per capire tante cose. Non ce l’avevo tanto con lei, quanto con le attenzioni che lui riservava a lei e che non dava a me”.

Luca ha accusato Giorgia di un fatto inaccettabile