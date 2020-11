Matrimonio a prima vista Italia, Nicole Soria è fidanzata. Chi è?

Nuove anticipazioni piccanti sulla saga di “Matrimonio a prima vista”, Nicole Soria potrebbe avere un nuovo fidanzato

Terminata l’ultima stagione di “Matrimonio a prima vista Italia” e la scia di polemiche che il programma si porta dietro continuano ancora ad infiammare il web ed i fan delle varie coppie coinvolte nell’esperimento sociale. L’ultimissima puntata andrà in onda il 1° dicembre sempre sul Real Time, canale 31 del digitale terrestre ma già visibile su DPlay Plus per gli abbonati.

Tra le anticipazioni che sono emerse sembra che Nicole Soria abbia un nuovo amore e che si sia fidanzata con qualcuno che le ha finalmente rubato il cuore. L’avevamo lasciata infatti nella scorsa puntata del confronto, intenta a trovare un punto fermo con Sitara Rapisarda che si era fidanzata con il suo ex marito Andrea Ghiselli subito dopo la loro rottura.

Il programma ha avuto il record di ascolti per quest’edizione, complice magari anche il buon assortimento di coppie e il loro entusiasmare così tanto il pubblico a casa. Sicuramente molto però si sono schierati al fianco di Nicole Soria più volte criticata da Andrea Ghiselli per il suo aspetto troppo morbido e diverso dai canoni estetici che lui cercava in una donna.

Nicole Soria ha un fidanzato, “Una persona d’oro”

Già nella scorsa puntata “Matrimonio a prima vista…E poi” aveva detto agli esperti di avere una relazione iniziata in estate dopo la separazione da Andrea e che sta proseguendo sotto tutti i migliori auspici. E proprio gli esperti hanno rivolto la domanda a Nicole curiosi di sapere di chi si tratta: “Abbiamo saputo che hai una relazione con una persona abbastanza vicina al nostro mondo che conosciamo”.

“E’ una reazione freschissima, è super recente e non me la sento di sbilanciarmi. È una persona con la “P” maiuscola, una persona d’oro. Ci stiamo conoscendo, è una relazione seria – dice Nicole – che mi rende molto felice e questa storia cerco di tutelarla il più possibile perché è troppo privata, ho bisogno proprio di proteggerla, per me è una relazione bella e pulita”.

La bella rossa milanese nella puntata si è quindi illuminata parlando della sua nuova fiamma, ormai lontana forse dall’abbruttimento psicologico cui l’aveva costretta Andrea discriminandola sempre per il suo aspetto e il carattere troppo diverso dal suo.

