Mercedesz Henger bella più che mai con indosso un mini abito bianco con decorazioni blu, davanti uno scollo profondo che mette in mostra il bel dècolletè della giovane influencer. Mercedesz sembra proprio voglia competere con la bellezza e le foto della mamma, Eva Henger che anche lei è molto attiva sui social. Entrambe condividono a raffica foto in costume da bagno e con abiti pazzeschi mostrando i loro fisici perfetti.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sempre più innamorati

Nonostante i diverbi tra la Eva Henger e sua figlia Mercedesz spesso anche per il fidanzato Lucas Peracchi, Mercedesz continua a stare insieme al suo compagno in grande armonia e felicità. I due condividono spesso foto e video insieme anche divertenti e si nota subito una bellissima complicità. I due stanno insieme anche per andare dalla dottoressa che tratta la tendinite di Lucas con le onde d’urto.

Lei lo riprende mentre la dottoressa fa il trattamento, poi tocca a Mercedesz che invece fa una seduta di gravitazione che tonifica e drena il corpo della bella influencer. La Henger nelle stories Instagram ha anche mostrato una preferenza per Enock come concorrente nel Grande Fratello Vip e ha chiesto al pubblico di votare per tenerlo nella casa perché a suo avviso ha ancora molto da dare al programma. I due sono molto amici, infati il 15 settembre la Henger ha condiviso una foto di lei insieme a tutti gli amici di Enock, lui compreso e anche il fratello Mario Balotelli.

La Henger ha dedicato anche alcune parole all’amico:“é iniziata quest’avventura per Enock, vedere un amico al quale voglio bene dentro la casa del GF Vip è un emozione unica. Mi affido a voi per aiutarci a portarlo fino alla fine! Potete già votarlo come vostro preferito. Vai Enock! Come ti ho detto prima che ti togliessero il cellulare, NOI SIAMO QUI”.

