Michelle Hunziker e l’aneddoto sconvolgente che riguarda Eros

La conduttrice Michelle Hunziker ha rivelato un aneddoto sconvolgente a proposito di Eros Ramazzotti: quel gesto che nessuno si aspettava

La loro storia d’amore ha fatto sognare milioni di telespettatori: lui un cantante famosissimo, lei una modella agli albori della sua carriera. Si sono amati, hanno avuto una splendida figlia, e poi si sono detti addio. Ma il bene fra Michelle ed Eros è sempre rimasto intatto, tanto che, ad oggi, i due continuano ad avere un bellissimo rapporto. Proprio la conduttrice, di recente, ha rivelato un aneddoto sconvolgente in merito alla loro relazione: agli inizi, per sfuggire al corteggiamento del cantante, la svizzera è addirittura scappata di casa!

Michelle Hunziker: la “fuga” da Eros Ramazzotti

La giovanissima Michelle, che ha incontrato il cantante ad appena 18 anni, era inizialmente terrorizzata all’idea di avere a che fare con un cantante così famoso. La conduttrice, pur di non svelare alla sua famiglia la storia con Eros, ha preferito addirittura scappare da lui, per rifugiarsi nella vecchia casa di Bologna.

Michelle, infatti, era preoccupata al solo pensiero di dover presentare a sua madre il cantante, all’epoca già conosciutissimo. Per questo motivo, anziché affrontare la questione, la Hunziker preferì nascondersi da Eros, che tuttavia non si diede per vinto.

Ramazzotti infatti la raggiunse a Bologna, desideroso di dimostrarle tutto il suo amore.

Mentre Michelle si nascondeva, il cantante la cercava in lungo e in largo per Trebbo di Reno, con l’intento di dimostrarle i suoi reali sentimenti. A posteriori, lo slancio del cantante è stato premiato: i due, nel 1996, hanno avuto la loro splendida Aurora, e due anni dopo hanno coronato il loro rapporto attraverso il matrimonio.

Nonostante si siano separati nel 2002, la loro storia d’amore continua ancora a farci sognare. Eros, da vero cavaliere, ha combattuto per avere la sua Michelle, ed è riuscito a far breccia nel cuore della splendida svizzera.

