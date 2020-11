Michelle Hunziker e Anna Tatangelo in una esibizione sul palco davvero eccezionale: musica di alto livello, fascino e sensualità

Prosegue il grande successo di pubblico di ‘All Together Now’. Il programma canoro in onda su Canale 5 sta riscuotendo davvero ottimi riscontri in termini di ascolti, del resto il parterre di giudici e di cantanti, tra palco e giuria, è davvero di massimo livello. Uno dei valori aggiunti è certamente la conduzione della vulcanica Michelle Hunziker, che si conferma uno dei personaggi più poliedrici della televisione italiana, riuscendo a fare breccia nel cuore dei telespettatori con la sua simpatia. E non solo con quella. Michelle si è esibita, nel corso dell’ultima puntata, sul palco. Ma non era da sola. Andate a pagina successiva per scoprire che cosa è successo…

Michelle Hunziker e Anna Tatangelo, ‘All Together Now’ in delirio: belle da paura